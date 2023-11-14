«Равис» увеличил сумму иска к бывшему замгубернатора Челябинской области

Агрохолдинг «Равис» увеличил сумму исковых требований к своему бывшему генеральному директору, экс-заместителю губернатора Челябинской области Андрею Косилову. Она выросла с 73,1 до 92.6 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

В документах суда говорится, что после уточнения исковых требований сумма выросла и включает в том числе недополученную прибыль. Заседание по делу состоится 13 декабря.

Андрей Косилов занимал пост генерального директора «Рависа» до лета прошлого года, затем решением собрания акционеров был уволен с должности. Сейчас бывший руководитель предприятия пытается оспорить свое увольнение в судебном порядке.

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