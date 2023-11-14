Суд рассмотрит дело по факту продажи имущества трикотажной фабрики в Ишимбае

Ишимбайский городской суд рассмотрит уголовное дело по факту продажи имущества трикотажной фабрики в Ишимбае, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», в присвоении и растрате по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ) обвиняются руководитель ООО «Альянсактивдевелопмент» Евгений Пресняков, а также бывшие сотрудники ООО «Ишимбайский трикотаж» Руслан Туктаров и Дмитрий Лысенко.

По данным следствия, с мая по февраль господин Пресняков узнал от главного инженера «Ишимбайского трикотажа» о планируемой сдаче лома цветного и черного металла и предложил ему и директору предприятия заработать на этом. Средства, полученные от приема металлолома, были перечислены на счета двух компаний. Обвиняемые получили более 4,6 млн руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Господину Преснякову также инкриминируется покушение на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) — он пытался получить еще 1,2 млн руб., направив компании претензии по поводу неоплаты якобы оказанных услуг по резке металла.

Обвиняемые признали вину частично.

ООО «Ишимбайский трикотаж» зарегистрировано в 2019 году в Ишимбае. Основным владельцем является Марина Каспарова. В 2022 году компания получила 224 тыс. руб. прибыли при выручке 83 млн руб.

ООО «Альянсактивдевелопмент» зарегистрировано в Ишимбае в 2020 году. Учредителем является Евгений Пресняков. За 2022 год прибыль компании составила 16 тыс. руб., данные о выручке не раскрываются.

Наталья Балыкова

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