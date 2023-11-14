В Новосибирске осудили участников группы лже-банкиров, похитивших 2,5 млн рублей

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор пяти участникам группы мошенников, выдававших себя за банковских служащих. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемым назначили от 3 до 6 лет лишения свободы.Одного из участников отправили в исправительную колонию строгого режима, четверо его сообщников будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным прокуратуры, с апреля по сентябрь 2020 года участники группы создали интернет-ресурсы кредитно-финансовых учреждений, которые в действительности не существовали.

На этих сайтах они разместили ложную информацию об адресе расположения банка в Москве, номере телефона его горячей линии, а также о возможности предоставления кредитов физическим лицам.

В последующем злоумышленники звонили жителям разных регионов РФ и, представляясь сотрудниками банка, предлагали взять кредит. «При этом они убеждали потерпевших в необходимости сделать денежный перевод на используемую в преступных целях банковскую карту под видом выполнения установленного банком условия для выдачи кредита», — говорится в материалах дела, которое насчитывает 76 эпизодов.

В общей сложности, установило расследование, злоумышленники завладели свыше 2,5 млн руб. Им предъявили обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Илья Николаев