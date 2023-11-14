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Шамиль Валеев возглавил экспертный совет Курултая Башкирии по информполитике

Депутат Курултая Башкирии, бывший медиаменеджер Шамиль Валеев возглавил экспертный совет при республиканском парламенте по информационной политике, сообщили в пресс-службе Курултая. В состав совета вошли в том числе главный редактор агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов, руководители регионального вещания телеканала «Россия» Азамат Салихов и телеканала БСТ Рустам Зарафутдинов, директор филиала «Российской газеты» в Уфе Альфред Аглетдинов.

Депутат, бывший министр образования республики Айбулат Хажин возглавил экспертный совет по образованию. Председателем экспертного совета по делам религий назначен Вячеслав Пятков, ранее руководивший советом по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии. Экспертным советом по спорту будет руководить депутат и советник главы Башкирии по спорту Рустем Ахмадинуров. Членами совета стали многократный чемпион мира по мотогонкам на льду и директор спортивной школы имени Гастелло Николай Красников, четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов, руководители республиканских федераций футбола, хоккея, конькобежного спорта, фехтования, биатлона и лыжных гонок.

Влада Шипилова

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