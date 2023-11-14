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На Красной Поляне закрыли канатные дороги из-за грозы

На территории курорта «Красная Поляна» закрыли канатные дороги 10, 12, 13 из-за грозы. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Согласно данным портала курорта «Красная Поляна», дожди идут на полянах 540, 960 и 1460. С 09:00 откроют пешие маршруты «Тропа здоровья 960», «Времена года», «Поляна 1460», «Папоротниковая», «Трекинг Водопад Поликаря», «Водопад Поликаря». Остальные маршруты будут закрыты до следующего сезона.

Туристам рекомендовано учитывать погодные условия и работу канатных дорог при выходе на маршрут.

Анастасия Донскова

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