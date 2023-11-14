На Кубани сформировали 16 лесопарковых зеленых зон

На территории Кубани сформировали 16 лесопарковых зеленых зон. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Общая площадь земель с ограниченным режимом природопользования достигает 3,5 тыс. га.

«В 2023 году создали четыре — в Анапе, Гулькевичах, Приморско-Ахтарске и поселке Ильском Северского района, расширили существующий лесопарковый пояс города Туапсе. Развитие зеленого каркаса естественным образом создает комфортные для жизни условия. Это один из главных приоритетов и необходимость в нашем туристическом и рекреационном регионе»,— отметил глав региона Вениамин Кондратьев.

В 2017 году такие территории создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре и Мостовском районе. К настоящему времени география расширена на Горячий Ключ, Геленджик, Гулькевичи, Анапу, Армавир, Крымск, Абинск и ряд других муниципалитетов Краснодарского края. Работа продолжается в отношении крупных промцентров региона.

Анастасия Донскова

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