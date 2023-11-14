Альфа-банк заплатил штраф за рекламу на экране банкомата в Челябинске

Управление ФАС России по Челябинской области привлекло к административной ответственности Альфа-банк за нарушение рекламного законодательства. Финансовая организация оплатила в федеральный бюджет штраф 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Незаконная реклама размещалась на экране банкомата. В предложении содержалась информация о процентной ставке по накопительному счету в размере 10%. Но иные условия, влияющие на изменение размера этой ставки и сроки ее действия, в рекламе не указывались. Челябинское УФАС признало АО «Альфа-банк» нарушившим требования рекламного законодательства. Сейчас распространение рекламы прекращено.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте