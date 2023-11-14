Троих детей и взрослых эвакуировали из загоревшейся пятиэтажки в Сарапуле

В Сарапуле 13 ноября на улице Азина загорелся 5-этажный многоквартирный дом. Около 20:20 здесь началось возгорание, заметив которого из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Однако еще нескольким людям потребовалась помощь пожарных. Специалисты спасли из горящего дома шесть человек, в числе которых было трое детей. Старший ребенок 2016 года рождения, а также еще два 2021 года.

Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку цокольного этажа, где жители хранили личные вещи, матрасы и мебель. Общая площадь пожара составила 10 кв.м.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В тушении задействовали пять единиц техники и 14 специалистов.