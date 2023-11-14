В Петербурге вручили театральную премию «Золотой софит»

В Санкт-Петербурге наградили победителей Высшей театральной премии «Золотой софит». Церемония прошла в Театре юного зрителя имени А.А. Брянцева.

В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, который обратился к ее участникам с приветственным словом. Он также вручил премии Номинационного совета «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» народному артисту России Валерию Никитенко и заслуженному художнику России Александру Орлову.

Лучшим спектаклем большой формы выбрали «Чайку» Льва Додина в МДТ. Она же стала лучшей работой режиссера. Игравшую в постановке Елизавету Боярскую признали лучшей актрисой. В номинации «малая форма» победа досталась спектаклю Анатолия Праудина «Палата №6», которая шла на сцене театра «Балтийский дом». Полный список номинантов и победителей опубликован на сайте премии.

На премию, которую вручили в 29-ый раз, было номинировано 97 постановок. За театральный сезон 2022-2023 года экспертный совет просмотрел 52 спектакля в государственных драмтеатрах и 46 в частных, 23 — в музыкальных театрах, 29 — в кукольных театрах.

Премию «Золотой софит» вручают с 1995 года. Инициаторами создания премии были народный артист СССР Кирилл Лавров и театральный продюсер Евгений Фрадин.

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