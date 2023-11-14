Мэрия Перми согласовала передачу градполномочий региональному правительству

Администрация Перми рассмотрела законопроект о продолжении передачи градостроительных полномочий с муниципального на краевой уровень. Такая информация содержится в недавнем официальном письме городских властей в региональный минстрой. Документ подписан и. о. главы Перми Игорем Субботиным. Как отмечается в письме, по итогам рассмотрения законопроекта у администрации «замечаний и предложений нет».

В конце минувшей недели стало известно о готовящейся передаче ряда градостроительных полномочий от администрации Перми на региональный уровень. Соответствующий законопроект внесен в краевое законодательное собрание. В случае его одобрения правительству Прикамья перейдут функции по подготовке документации по планировке территории Перми для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирными домами. Краевые власти будут также изымать участки и объекты недвижимости, заключать соглашения об их изъятии для комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки. Документ рассмотрят в двух чтениях на заседании краевого парламента 30 ноября. Процесс перераспределения полномочий между мэрией Перми и регионом начался еще в 2021 году. Источники сообщают, что правительству могут быть переданы градостроительные или архитектурные полномочия также от Пермского муниципального округа, Краснокамска и Добрянки.

Ранее в заксобрание края был внесен законопроект о передаче от Пермского округа на региональный уровень полномочий по водоснабжению. Глава округа Владимир Цветов выдал на него отрицательное заключение. В администрации Пермского округа объяснили это тем, что обсуждение законопроекта — обычный рабочий момент и диалог с правительством Пермского края.