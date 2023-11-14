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Журналиста Properm.ru депортировали из России не дожидаясь суда

Журналиста портала Properm.ru Владислава Иваненко, ранее задержанного полицией, депортировали из России в Казахстан. Об этом сообщает телеграм-канала портала.

Фото: Properm.ru

Фото: Properm.ru

Владислав Иваненко имеет гражданство Казахстана, последние восемь лет он жил и работал в Перми. Недавно ему аннулировали вид на жительство в РФ. 9 ноября его задержали полицейские и доставили в Центр временного содержания иностранных граждан. 13 ноября задержанному журналисту объявили о его депортации из России. Владислава Иваненко отвезли в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге и отправили в Казахстан.

Депортация произошла до решения Кировского суда Перми, который должен был рассмотреть законность аннулирования вида на жительство журналиста Properm.ru.

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