6,5 га свалки в двух районах Удмуртии очистят за счет «окрашенных» платежей

В Сюмсинском и Дебесском районах Удмуртии проводят работы по рекультивации двух крупных свалок, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В частности, свалки в Сюмсинском районе в карьере «Русская Бабья» и в Дебесском районе вблизи урочища Дукъявыр рекультивируют за счет «окрашенных» платежей. Речь идет о средствах от платы за негативное воздействие на природу и штрафов за экологические нарушения. Весь комплекс работ позволит очистить 6,5 га от 88 тыс. т отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ближайшее время здесь проведут подготовительные работы по определению границ отходов, перемещению их с прилегающих площадей на рекультивируемый участок, а также уложат выравнивающий слой из грунта и изоляционного слоя глины.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, всего в этом году в регионе освободили от мусора 66 свалок, с начала «реформы чистоты» — 384. В 2024 году начнется рекультивирование еще двух объектов в Граховском и Киясовском районах.