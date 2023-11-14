Красноярец, решивший переночевать в полиции, пойдет под суд за ложное сообщение о бомбе

В Красноярском крае суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

По данным ГУ МВД по региону, фигурант дела поссорился со своей подругой и оказался ночью на улице. Не желая мерзнуть, он решил переночевать в отделении полиции. Мужчина позвонил по телефону экстренных служб и сообщил о нахождении опасных предметов в магазине и медучреждении поселка Минино. Следственно-оперативная группа по указанным адресам таких предметов не обнаружила. Злоумышленник был задержан.

В настоящее время следственным отделом № 2 СУ МУ МВД России «Красноярское» расследование завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Анна Егорова