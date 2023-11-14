КСП региона проверит исполнение бюджета в Усть-Катаве

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке годового отчета об исполнении бюджета Усть-Катава за 2022 год. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

В ходе проверки аудиторы намерены проанализировать исполнение доходной и расходной частей бюджета, соблюдение требований законодательства при составлении отчетности, достоверность бюджетной отчетности, а также исследовать соблюдение требований законодательства при утверждении бюджета города и годового отчета об его исполнении.

Объектами проверки станут администрация Усть-Катав, финансовое управление, а также управления имущественных и земельных отношений, социальной защиты и образования.

Контрольное мероприятие предусмотрено планом работы КСП в этом году.

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