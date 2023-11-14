В центре Екатеринбурга на месте ресторана «Мамуля» откроют пельменную «Два деда»

В центре Екатеринбурга углу проспекта Ленина и улицы Толмачева на месте ресторана «Мамуля» к открытию готовят пельменную сети «Два деда». По данным портала Е1, это будет третий ресторан сети. Сейчас в помещении идет ремонт.

Новое заведение займет три зала на площади 800 кв. м. Сейчас владельцы проводят ремонтные работы в самом большом зале, к обустройству двух оставшихся приступят в следующем году.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Два деда» зарегистрировано в Верхней Пышме (Свердловская область). Компанией на 50% владеет Вадим Куликов, еще 50% принадлежит Марии Коноваловой. По итогу 2022 года, чистая прибыль компании составила 1,5 млн руб., выручка 13,8 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте