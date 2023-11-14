Российские банки в конце октября — начале ноября зафиксировали увеличение спроса на ипотеку на фоне роста ключевой ставки. Пресс-службы Сбербанка и ВТБ 6 ноября отмечали , что за предшествующие две недели заявок на жилищные кредиты подано на 10–13% больше, чем за две недели до этого. О ситуации в Краснодарском крае «Ъ-Кубань» рассказала начальник отдела ипотечного кредитования ГК «Точно» Гульсина Шакова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульсина Шакова

Фото: предоставлено автором Гульсина Шакова

Фото: предоставлено автором

«Число ипотечных сделок на рынке недвижимости Краснодарского края действительно растет. Мы связываем это с паническими ожиданиями: ключевая ставка поднимается, и большинство людей думают, что поднимутся и ставки по господдержке. Но пока они остаются на прежнем уровне, хотя банки и отменили скидки к процентной ставке 0,3% за электронную регистрацию.

Сейчас базовая ставка по семейной ипотеке — 6%, по господдержке — 8%. Т. е. девелоперы могут предложить выгодные процентные ставки, в том числе субсидируемые, до 6 млн руб. А вот по объектам, сумма кредита на которые больше 6 млн руб., ожидания оправдались — застройщикам стало сложнее и дороже производить субсидирование. Мы сознательно ограничиваем такие программы, не работаем с кругом банков, которые могут выдать сумму кредита по субсидии свыше 6 млн руб.

Наибольшим спросом сейчас пользуется недвижимость на первичном рынке, потому что там есть выгодные процентные ставки, которых вы не увидите на вторичке. Минимальная процентная ставка, которую дает сегодня застройщик,— 3,5% по семейной ипотеке.

По поводу того, что после всплеска спроса может последовать стагнация, здесь возможны разные сценарии развития событий. Осталось два месяца до окончания года, ЦБ пытается сократить уровень инфляции, снизить курс доллара и поэтому повышает ключевую процентную ставку. Несмотря на усилия стабилизировать экономику, в 2024 году ключевая ставка вряд ли станет ниже. Стагнация ожидается с января по март следующего года.

Но если ЦБ справится с уровнем инфляции, снизит ключевую ставку в новом году, то министерство строительства, возможно, даст новые программы господдержки строительного рынка.

В целом, у всех застройщиков тенденции примерно одинаковые — они пытаются следовать за рынком. Компаниям приходит новая матрица субсидирования с увеличенными объемами комиссионного вознаграждения, поэтому им необходимо подстраивать экономику своих проектов под подобные расходы. Застройщики следят друг за другом и делают все для потребителя — к субсидированным процентным ставкам, например, предоставляют акции, скидки, дополнительные бонусы.

Что касается прогнозов, возможно, в последние два месяца уходящего года изменений не произойдет, рынок будет достаточно стабилен. Но пока непонятно, что будет в январе-марте. Лучше не прогнозировать. Что бы ни случилось, застройщикам придется подстраиваться под условия рынка и находить собственные пути решения».

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