Мясокомбинат из Орска уличен в нарушениях санитарных норм

В Орске семь должностных лиц мясоперерабатывающего предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности за ряд нарушений. Также директору организации выписан административный штраф в размере 53 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее надзорное ведомство совместно с представителями региональных Управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора провело проверку и установило, что на предприятии работают 23 сотрудника без заключений о предварительных медицинских осмотрах. Также организация не разработала проект санитарно-защитной зоны, на полу и стенах убойного цеха имеются многочисленные дефекты и повреждения.

Кроме того, помещения не дезинфицируются, и допускается скопление крупногабаритных отходов на почве. В числе прочего на въездах на территорию комбината отсутствуют дезъбарьеры, нет твердого покрытия дорог, технологических проездов и площадок, «поддающихся мойке и дезинфекции». А «территория предприятия, где содержатся животные, не защищена от проникновения диких животных, работниками предприятия допускается хранение биологических отходов в отсутствие емкостей для хранения», выяснили прокуроры.

В связи с этим руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено. Соответствующие работы проведены и процедуры выполнены.

Георгий Портнов