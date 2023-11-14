Пермская компания «Меридиан» приняла участие во всероссийском форуме Intekprom Drinktec

Пермская производственная компания «Меридиан» на всероссийском форуме Intekprom Drinktec 2023 представила доклад о современных решениях по маркировке безалкогольных напитков, воды, соков и пива. Как сообщают на предприятии, основными темами форума, состоявшегося в Санкт-Петербурге 8 ноября, стали ключевые тренды развития индустрии напитков. Участники конференции – поставщики оборудования, ведущие производители напитков, эксперты и специалисты от органов власти представили около 30 докладов, провели круглые столы по актуальным вопросам.

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О современных решениях по маркировке безалкогольных напитков, воды, соков и пива на форуме рассказал коммерческий директор компании «Меридиан» Сергей Гаврилов. Российские производители этих товарных категорий участвуют в обязательной системе маркировки и прослеживания продукции. Например, первый этап маркировки всех видов безалкогольных напитков, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье, стартует 1 декабря 2023 года. Поэтому тема выступления была особенно актуальной для представителей заводов по производству сладкой воды и других безалкогольных напитков.

«Меридиан» – интегратор оборудования для маркировки, официальный партнер системы «Честный знак». В настоящее время компания внедряет маркировку тремя методами: аппликационным, пьезоструйной печатью и лазерной технологией.

ООО «Меридиан»