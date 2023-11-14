Условный срок получил владелец крупного арсенала в Хакасии

В Хакасии суд вынес приговор владельцу крупного арсенала. По ч. 1 ст. 222 и ст. 221.1 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) 36-летнему жителю деревни Калы Бейского района назначили четыре с половиной года условно, рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России. Фигурант дела признал вину в полном объеме и сотрудничал со следствием.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники изъяли пистолет Mauser, немецкую трехстволку Tesco, четыре ружья российской сборки, около 500 патронов различного калибра, а также взрывчатые вещества, которые обвиняемый хранил в доме своего родственника.

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Илья Николаев