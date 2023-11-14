Новосибирская область возглавила топ регионов по знанию английского языка

Новосибирская область стала лидером по количеству людей, владеющих английским языком, сообщает в своем исследовании компания EF Education First. Регион в 2023 году набрал 547 баллов из 700 возможных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Следом идет Приморский край (540), ранее находившийся на 19-й позиции, и Свердловская область (539), которая возглавляла топ в прошлом году. В пятерку лидеров вошли также Республика Татарстан, Воронежская и Калининградская области, у всех трех регионов идентичный уровень владения языком - 535 баллов.

По данным EF Education, в возрасте 18-20 лет россияне по окончании школы и вуза чаще всего имеет уровень английского – B1. В 2019 году опрос проводился среди 100 стран, в 2021 — среди 112, в этом году в него вошли 113 государств. Россия за год опустилась на одну строчку и заняла 41 место. Рейтинг составлен на основе данных от 2,2 млн человек. В ТОП-3 рейтинга владения английским языком в 2023 году вошли Нидерланды, Сингапур и Австрия.

Впервые EF Education First провела такое исследование в 2011 году, тогда Россия заняла 32-е место из 44 стран. В 2020 году — 41-е место из 100, в 2021 году была на 51-м месте из 112, а в 2022 году оказалась на 40-м месте из 111.

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Александр Киселев