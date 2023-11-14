Ferrari 1962 года продан за $51,7 млн

Гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года продан на торгах в Нью-Йорке за $51,7 млн. Он стал вторым по стоимости автомобилем в истории, который был продан на аукционе, передает AFP информацию аукционного дома Sotheby's.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Проданный Ferrari 250 GTO участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 1962 году. Им управляли британский гонщик Майк Паркс и итальянский Лоренцо Бандини из команды Scuderia Ferrari. В 1974–1985 годах владельцем автомобиля был председатель американской организации Ferrari Club of America. Последние 38 лет Ferrari 250 GTO находился у одного из американских коллекционеров. Новый владелец не раскрывается.

Самым дорогим в истории автомобилем, проданным на аукционе, был Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe. В 2022 году его купили за €135 млн.

Леонид Уварчев