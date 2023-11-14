ГИБДД сняла ограничения на свердловских трассах для транспорта

Свердловская Госавтоинспекция сняла ограничения введенные ранее на трассах «Серов — Североуральск — Ивдель» с 0 по 146 км, а также на участке «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» с 323 по 353 км. Ограничения на этих участках вводились для пассажирского и грузового транспорта.

Инспекторам пришлось ограничить движение в северной части региона из-за обильных осадков в виде мокрого снега. На дорогах отмечалось ухудшение видимости.

Кроме того, поздно вечером 13 ноября ГИБДД ввела временное ограничение движения для грузового транспорта на автодороге «Ивдель — граница ХМАО» с 9 по 142 км в связи со сложными дорожными и погодными условиями.

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