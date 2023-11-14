РФ и Индия обсуждают совместное производство авиасредств поражения

«Рособоронэкспорт» обсуждает с индийскими предприятиями совместное производство авиационных средств поражения для Военно-воздушных сил Индии. Госкомпания не боится жестких требований по импорту продукции и требований по программе Make In India, которая предусматривает максимальную локализацию производства вооружений.

«Рособоронэкспорт" прорабатывает с индийскими частными и государственными предприятиями организацию совместного производства авиационных средств поражения и интеграцию их на существующий в Индии авиационный парк»,— сказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев «РИА Новости».

Господин Михеев отметил, что российская компания и ранее работала по требованиям, схожими с Make In India. Он напомнил, что РФ вместе с индийскими предприятиями обеспечила Минобороны Индии самолетами Су-30МКИ, танками, другой бронетехникой, снарядами. Кроме того, в Индии работает завод по производству автоматов Калашникова АК-203, который в будущем должен выйти на 100-процентную локализацию.

Леонид Уварчев