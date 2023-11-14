Сотрудники ФСБ отработают антитеррористический «штурм» оперного театра

В Новосибирске начались учения сотрудников ФСБ, в рамках которых пройдет антитеррористический штурм здания НОВАТа, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В рамках учений будут отработаны способы нейтрализации террористов, освобождения, эвакуации значительного числа зрителей и организации медицинской помощи пострадавшим при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что учения необходимы для подготовки служб Новосибирска и представителей власти к возможным террористическим угрозам. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в УФСБ Новосибирской области, учения никак не повлияют на работу театра, а также проезд транспорта.

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Александр Киселев