Швейцарский банк не раскрыл пермской прокуратуре владельца акций СМЗ

Арбитражный суд Пермского края наложил штраф на АО «Банк Кредит Свисс (Москва) в размере 20 тыс. руб. Как следует из материалов дела, материнская компания общества Credit Suisse (Цюрих) является номинальным держателем акций 307 обыкновенных именных акций ОАО «Соликамский магниевый завод». 17 мая этого года суд запросил у российской «дочки» швейцарской кредитной организации - АО «Банк Кредит Свисс» данные о владельцах ценных бумаг. Эта информация понадобилась в суду для приобщения к делу в рамках рассмотрения иска прокуратуры Пермского края об истребовании акций в пользу государства у миноритарных акционеров СМЗ. Требование суда исполнено не было, как и повторный запрос. АО «Банк Кредит Свисс» попросило предоставить дополнительное время для изучения определения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре этого года прокуратура обратилась с ходатайством о наложении на банк штрафа. В документах суда говорится, что в октябре банк предоставил информацию о владельцах акций, но только по состоянию на 1 августа текущего года. Более поздние сведения, по данным АО, Credit Suisse не представил. «Банк Кредит Свисс» выступил против наложения штрафа, отмечая, что все необходимые запросы были сделаны. Но, как посчитал суд, не представил доказательств, что они были сделаны вовремя, как и доказательств невозможности исполнения требований суда.