«Молот» одержал 13-ю победу подряд

Свою выездную серию матчей в ноябре в чемпионате ВХЛ «Молот» начал в Санкт-Петербурге. Первым соперником стало местное «Динамо». Поединок завершился уверенной победой пермской хоккейной команды со счетом 6-3. Голы в составе уральцев забили Рауль Акмальдинов, Игорь Зенчиков, Константин Рыжов, Леонид Пасманик и дважды отличился Иван Ларичев.

Подтвержденной статистики нет, но похоже «Молот» установил свой рекорд в чемпионатах ВХЛ, выиграв 13 матчей подряд. Последнее поражение пермская команда потерпела 30 сентября.

Следующий матч подопечные Павла Зубова проведут 15 ноября так же в Санкт-Петербурге против ХК СКА-Нева.