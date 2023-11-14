КСП Ярославля нашла нарушения в закупках для нужд образования

Департамент образования мэрии Ярославля и подведомственное ему МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений» не соблюдали правила нормирования в сфере закупок, что привело к завышению общей стоимости закупленного на 344 тыс. руб. Об итогах аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для сферы образования рассказал на заседании комиссии муниципалитета заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Андрей Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Литвинов рассказал, что в ходе аудита была проверена деятельность департамента образования и МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений» в 2022-2023 годах в отношении целесообразности и результативности расходов на закупки и заключенные контракты.

«В ходе анализа соблюдения правил нормирования в сфере закупок департаментом и МКУ установлено несоблюдение предельных цен на закупаемые товары, работы и услуги и норм, что привело к завышению общей стоимости закупленной продукции на 344 тыс. руб. в 115 случаях. Кроме того, приказом установлены нормативные затраты по закупке отдельных видов запасных частей для транспортных средств учреждений, что является избыточным требованием и подлежит корректировке»,— рассказал господин Литвинов о результатах аудита.

Также он отметил, что учреждение не в полном объеме проводило экспертизы по заключенным контрактам. «Следует обратить внимание, что приемка товаров и работ не заменяет обязанность заказчика проведение экспертизы. Одной из причин, допущенных нарушений в сфере нормирования закупок, по мнению контрольно-счетной палаты, является непроведение ведомственного контроля в сфере закупок в отношении данного МКУ департаментом»,— сказал зампред КСП.

Проверка выявила и положительные результаты работы. Департамент образования и МКУ при организации закупок соблюдали закон и необходимые нормативно-правовые акты, а также не задерживали и своевременно производили оплату за выполненные работы или поставленные товары. Экономия бюджетных средств по итогам проведенных закупок составила 583 тыс. руб.

Алла Чижова