В списках не значатся

Депутат Госдумы Владимир Кошелев направит в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обращение по факту отсутствия единого реестра по всем проблемным объектам Самарской области и количеству обманутых дольщиков. По данным политика, региональные власти до сих пор не определились с точным числом пострадавших от недобросовестных застройщиков, а решение вопроса по двум долгостроям в Самаре затянулось почти на 20 лет. Местные депутаты отмечают, что органы местного самоуправления заботятся не о нуждающихся людях, а о собственных интересах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению депутата Госдумы Владимира Кошелева (слева), среди внесенных в списки пострадавших дольщиков имеются представители недобросовестных застройщиков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По мнению депутата Госдумы Владимира Кошелева (слева), среди внесенных в списки пострадавших дольщиков имеются представители недобросовестных застройщиков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генпрокуратура и Следственный комитет РФ могут провести проверку по факту отсутствия единого реестра по всем проблемным объектам Самарской области. Соответствующие обращения силовикам направит депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев. По данным депутата, власти региона до сих пор не выяснили точное число пострадавших от недобросовестных застройщиков, а решение вопроса по двум долгостроям на ул. Советской Армии, д. 121 («Новая Заря») и на ул. Ленинской, 285–299 вовсе затянулось на 20 лет. В минувшую пятницу парламентарий провел встречу с представителями инициативной группы дольщиков этих объектов. По информации активистов, обманутых дольщиков ЖК «Новая Заря» более 400 человек, при этом в дорожных картах регионального минстроя числится всего 250 пострадавших, кому положена компенсация. Подобная ситуация наблюдается и с домом на ул. Ленинской, 285–299. В списке минстроя региона год назад числилось 79 дольщиков, позже их число сократилось до 46. «Вынужден констатировать абсолютное отсутствие межведомственного взаимодействия на уровне правительства Самарской области. Никто не понимает, кто есть в списках, и почему некоторых там до сих пор нет. При этом имеется подозрение, что среди внесенных чиновниками в списки пострадавших имеются представители недобросовестных застройщиков. Это обязательно проверит следствие»,— рассказал Владимир Кошелев на встрече с обманутыми дольщиками.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в марте 2023 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что в регионе планируют справиться с проблемой обманутых дольщиков до конца текущего года. Сейчас в едином реестре, размещенном на сайте областного минстроя, значится шесть проблемных объектов. Еще более десятка долгостроев в единый реестр проблемных объектов не включены. В общей сложности, по официальным данным, 2435 человек являются обманутыми дольщиками. По мнению Владимира Кошелева, «созданная закрытая и неконкурентная среда в регионе стала препятствием для удовлетворения дополнительно прав требования еще как минимум 600–700 семей обманутых дольщиков». Депутат привел в пример ситуацию с передачей ценных земельных участков в центре Самары и в Волжском районе Самарской области ГК «Древо» Николая Чудаева в 2018 году.

Участки в центре города, общая рыночная стоимость которых на тот момент составляла 1,5–2 млрд руб., «Древо» получило без торгов в качестве компенсации за расселение 143 обманутых дольщиков коттеджного поселка «Дубрава» (ориентировочная стоимость удовлетворения прав дольщиков составляла около 300 млн руб.). Кроме того, застройщику достались 98 земельных участков общей площадью 173,8 га в Волжском районе Самарской области в непосредственной близости от многоэтажной застройки ГК «Древо» в счет удовлетворения прав еще 169 дольщиков «Дубравы» (ориентировочная стоимость удовлетворения прав составляла около 350 млн руб.). Рыночная цена полученных в Волжском районе участков земли на тот момент составляла 1–1,5 млрд руб. Передача земли без проведения конкурентных процедур стала возможной после поправок в постановление правительства региона, которые позволяли исключить конкурс, если в минстрой обращался застройщик, который заключил предварительные договоры с обманутыми дольщиками. Изменения были приняты незадолго до сделки «Древа» с дольщиками «Дубравы». По этому факту сейчас проводит проверку Генпрокуратура РФ.

Кроме того, в 2021 году раскрылась мошенническая схема по удовлетворению прав лжедольщиков с участием чиновницы областного минстроя. Как выяснили следователи, в 2015 году глава одной из общественных организаций создал ОПГ, в которую, в том числе, вошла сотрудница регионального минстроя Ольга Маслова. Сообщники подыскали людей, которых незаконно включили в реестр обманутых дольщиков одного из долгостроев, потом подставные лица уступили права требования родственникам мошенников, которым в конечном счете должны были достаться новые квартиры от компании, завершающей строительство проблемного объекта. Всего в результате преступных действий мошенническим путем было приобретено право на 10 жилых помещений на общую сумму свыше 30 млн руб. Создатель ОПГ и чиновница в 2022 году были приговорены судом к 6 годам лишения свободы. Остальные члены преступной группы получили условные сроки.

По словам депутата Самарской губернской думы, члена комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Геннадия Говоркова, в строительной отрасли региона решения принимаются «с наличием огромного количества вопросов по соблюдению законодательства». «Требования ко всем органам местного самоуправления позаботиться о людях, проживающих на их территории. Я сам сейчас разбираюсь с тем, как родственники главы Тольятти Николая Ренца принимали участие при строительстве в прибрежной линии поселка с говорящим названием “Золотой берег” и каким образом земельный участок, расположенный вдоль Волги, перешел из одной категории в другую. Есть мнение о том, что стройка велась даже еще до перевода земли из одной категории в другую. Согласно законодательству РФ, все граждане имеют свободный доступ нашей великой реке Волге. Как свидетельствуют свободные СМИ, бывший глава Волжского района Евгений Макридин тоже, как оказалось, раздавал земли аффилированным лицам вместо того, чтобы обеспечивать нуждающихся в Волжском районе»,— считает ­депутат.

Как отмечает депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин, сказывается ощущение, что формирование единого реестра проблемных объектов не первостепенная задача для региональных властей. «Мы тратим колоссальные деньги на мегапроекты, но почему-то забываем про тех, кому в первую очередь нужна помощь. Это и обманутые дольщики, и люди, которым требуется переселение из ветхого и аварийного жилья, и такая категория граждан, как дети, за которую уже долгое время борется КПРФ на всех уровнях. Обещаниями сыт не будешь. Это понимают все, но для решения таких масштабных задач и в кратчайшие сроки нужна качественно иная социально-экономическая политика государства. В первую очередь — в интересах простых людей»,— говорит Михаил Абдалкин.

Получить комментарий от правительства Самарской области на момент сдачи номера в печать получить не удалось.

Евгений Чернов