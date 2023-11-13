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Частный случай прерывания

В Татарстане усилят контроль за абортами в коммерческих клиниках

В Минздраве Татарстана «Ъ-Казань» сообщили о «случаях осложнений» у женщин после проведения абортов в частных клиниках, из-за чего пациенток доставляли в госбольницы для оказания специальной помощи. В связи с этим министерство намерено усилить контроль за проведением такой процедуры в коммерческих учреждениях. Однако пока о полном запрете абортов в республике речь не идет. В этом году около трети частных клиник Татарстана, которые занимались искусственным прерыванием беременности, уже отказались от этой лицензии. При этом в ряде регионов аборты перестали делать все коммерческие медицинские организации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минздрав Татарстана усилит контроль за проведением абортов в частных клиниках. «К сожалению, отмечаются случаи осложнений после проведения данной процедуры в условиях частных медучреждений. Такие пациентки впоследствии направляются для оказания специализированной помощи в государственные больницы»,— сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе министерства. Там не стали уточнять, как много было таких случаев, однако подчеркнули, что «данная проблема находится на контроле». «Минздрав Татарстана взаимодействует по этому направлению с другими ведомствами, которые ведут надзорную деятельность»,— сказано в ответе министерства.

Напомним, к сентябрю 2023 года треть частных медицинских учреждений республики уже отказались от проведения абортов. В прошлом году право на такую деятельность имели 86 частных клиник. Таким образом, от лицензии могли отказаться около 25–30 коммерческих учреждений.

В начале августа 2023 года руководителей медучреждений чиновники собирали на совещание «по вопросу проведения абортов в коммерческих медицинских клиниках в республике». «По итогам встречи клиники республики одна за другой убирают из перечня услуг прерывание беременности»,— рассказывала ранее детский омбудсмен Ирина Волынец.

В числе таких клиник, которые больше не оказывают услуги по искусственному прерыванию беременности, — «АВА-Казань», «Март-С», «Клиника оториноларингологии», медицинский центр «Айболит», указывала чиновница.

«За последние два месяца количество частных клиник, отказывающихся от проведения абортов, существенно не изменилось»,— сказали «Ъ-Казань» в пресс-службе министерства, отметив, что запрета на проведение абортов в частных клиниках нет.

В Минздраве подчеркнули, что «независимо от формы собственности все медучреждения должны соблюдать установленный порядок проведения абортов, который включает в себя психологическое консультирование, консультации социальных работников и других специалистов, проведение мотивационного анкетирования». «Также предусмотрена «неделя тишины» — время, которое дается женщине для обдумывания своего решения. Эти рекомендации направляются в частные клиники»,— отметили в министерстве. Ранее в министерстве указывали, что такая работа «организована в государственной сети», однако «в частных клиниках выявлены случаи несоблюдения данного порядка».

По данным Минздрава РФ, в 2022 году в стране зафиксировали 395 тыс. случаев искусственного прерывания беременности. Это на 3,9% меньше, чем в 2021 году. А за последние 10 лет число абортов в стране уменьшилось в два раза. Михаил Мурашко отмечал, что «благодаря проводимой работе в прошлом году от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин».

В Татарстане, по данным регионального министерства, абсолютное число абортов за три года снизилось на 10,2% и составило в 2022 году 11,3 тыс. (в 2020 году было 12,6 тыс.). В Минздраве рассказывали «Ъ-Казань», что сейчас в республике около 12% пациенток после доабортного консультирования отказываются от прерывания беременности.

В конце июня 2023 года вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») предложила губернаторам задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов. Она указала на пример четырех субъектов страны, в которых на тот момент не было ни одной частной клиники с лицензией на аборт, — Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чукотки и Тувы. Они же входят в число 15 лидеров по естественному приросту населения.

На сегодняшний день от проведения абортов полностью отказались коммерческие организации Крыма и Курской области, частично, как в Татарстане, — клиники Мордовии и Челябинской области. Введение возможного запрета обсуждают в Калининградской области и Приморском крае.

В то же время в Удмуртии заявили, что не планируют вводить запрет на проведение абортов в частных клиниках, а также ужесточать законодательные меры по данному вопросу. «Акушеры-гинекологи Удмуртии едины в своем мнении, что запрещение прерывания беременности в медорганизациях может привести к нелегальным способам проведения абортов»,— сказала зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, право женщины на аборт обеспечивает охрану здоровья и гарантируется соответствующим законом. Она отмечает, что, согласно закону, не имеет значения, оказывает медпомощь частная организация или государственная. Госпожа Тягай указывает, что запрет на аборты в частных клиниках — это «искусственное сужение круга субъектов, имеющих право осуществлять подобные медицинские манипуляции». «Это фактически может явиться препятствием для таких операций. А также существенно увеличить срок между возникновением необходимости или желания прервать беременность и моментом проведения соответствующей операции»,— заключает юрист.

Кирилл Антонов, Наталья Костарнова

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