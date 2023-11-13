Гоча Гогричиани возглавил селекционный отдел академии ФК «Сочи»

Автор первого гола ФК «Жемчужина» в Высшей лиге чемпионата России и лучший бомбардир в истории сочинского футбола Гоча Гогричиани с ноября возглавит селекционный отдел академии ФК «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В 1992 году Гоча Гогричиани набрал 26 голов и выиграл гонку бомбардиров Первой лиги. В 1993 году за первый круг чемпионата он забил 13 голов в 18 матчах. Позже спортсмен работал в кипрской «Омонии».

В следующих сезонах в составе сочинской команды футболист провел более 100 матчей в разных лигах российского футбола. Суммарно за «Жемчужину» он забил 71 гол во всех турнирах, 32 из которых в Высшей лиге.

Сочинский футбольный клуб «Жемчужина» был основан в 1987 году. На профессиональном уровне выступал в 1991—2003 и 2008—2011 годах.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram