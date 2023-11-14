Достучаться до Пиобикко

Торговый дом «Формула» из Краснодара взыскал 302 млн руб. с итальянского поставщика мебели и отделочных материалов. Европейская компания недопоставила в кубанскую столицу товары по договору 2016 года. Юристы отмечают, что взыскание, скорее всего, придется производить на территории Италии, при этом итальянские власти обязательно проверят, надлежащим ли образом кубанский арбитражный суд, рассматривавший дело, уведомил их компанию о начале процесса и вызове ее представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сложность данного дела заключалась в том, чтобы удостовериться в существовании итальянской компании, а также, чтобы уведомить ее о поступлении иска

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Сложность данного дела заключалась в том, чтобы удостовериться в существовании итальянской компании, а также, чтобы уведомить ее о поступлении иска

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования торгового дома «Формула» из Краснодара к итальянской компании Dea Contract SLR (город Пиобикко в провинции Пезаро-Э-Урбино) о взыскании 302 млн руб. неосновательного обогащения, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, в 2016 году компании заключили договор, по которому итальянская фирма должна была до октября 2018 года поставить отделочные материалы, мебель, оборудование и иные предметы на сумму свыше 500 млн руб. Поставку предполагалось осуществлять по правилам DDP (ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя), согласно которым товары должны быть переданы покупателю на складе в Краснодаре по улице Красная, 120.

Краснодарская фирма свою часть договора по оплате выполнила, а поставщик недовез товаров на 203 млн руб. Впоследствии на эту сумму набежала неустойка в размере 77,5 млн руб. и проценты за пользование денежными средствами в размере свыше 21,6 млн руб.

Сложность при рассмотрении дела состояла в том, суд должен был удостовериться, что итальянская компания продолжает существовать, и уведомить ее о рассмотрении дела. Суд трижды направлял на юридический адрес ответчика определения Арбитражного суда Краснодарского края о назначениях к слушанию с приобщенным переводом этих определений на английский язык, подготовленным Торгово-промышленной Палатой Краснодарского края. При этом судебные заседания назначались арбитражным судом с учтем отдаленности места нахождения ответчика. В июне Минюст России уведомил суд о получении определений ответчиком, что позволило рассмотреть дело.

Краснодарский юрист Арег Оганесян отмечает, что самым сложным в данной ситуации будет исполнение судебного акта. Для взыскания отсуженной суммы можно было бы найти имущество итальянской компании на территории РФ, однако вероятность этого не особо велика, поэтому скорее всего производить взыскание придется в Италии.

«Важно отметить, что несмотря на обстановку в мире, между Россией и Италией продолжает действовать Конвенция “О правовой помощи по гражданским делам” от 1979 года. Однако для исполнения решения на территории Итальянской Республики, решение должно пройти процедуру признания и разрешения принудительного исполнения. Для этого истцу необходимо обратиться с ходатайством в компетентный итальянский суд, и в ходатайстве указать сведения о сторонах дела, адрес должника в Италии, реквизиты своего банковского счета. Также, согласно конвенции, кубанская компания вправе обратиться с таким ходатайством и в Арбитражный суд Краснодарского края. Ходатайство и приложенные документы подлежат направлению с сопроводительным письмом суда в адрес регионального управления Минюста РФ для дальнейшей передачи на территорию иностранного государства», - поясняет юрист.

К ходатайству в иностранный суд о признании решения российского суда, кроме заверенной копии судебного акта и справки о вступлении его в законную силу, должны быть приложены доказательства извещения не принявшего участия в рассмотрении дела ответчика о возбуждении арбитражного дела и о вызове его в суд (поэтому вопросу надлежащего уведомления ответчика было уделено столь пристальное внимание), а также переводы всех документов на итальянский язык, уточнил господин Оганесян.

Михаил Волкодав

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram