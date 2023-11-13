На строительство коттеджного поселка «Вилла Соле» в Анапе выделят 282 млн рублей
ВТБ открыл краснодарскому застройщику — группе компаний «Вилла Соле» кредитную линию на 282 млн руб. до конца 2025 года. Как сообщили в пресс-службе банка, деньги вложат в строительство одноименного коттеджного поселка в Анапе.
Фото: Loon
Поселок заложили в 2021 году. Уже построено десять коттеджей, в планах возвести еще 26 домов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в первом полугодии 2024 года.
Собственник ООО «Вилла Соле» Сергей Чипинов отметил, что архитектура поселка выполнена в едином стиле. Для благоустройства территории проработали ландшафтный дизайн, предусмотрели зоны отдыха и детские площадки. В будущем в поселке планируют построить спортивный кластер. Курорт намерены сделать пригодным для проживания круглый год.
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