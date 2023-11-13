В 2023 году в Воронежскую область поступит более 1 млн доз вакцины от гриппа

За счет федерального бюджета в 2023 году в Воронежскую область планируется поставить более 1,029 млн доз вакцины от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Такой объем позволит привить 45% населения области.

Чтобы достигнуть необходимых 60%, еще 316 тыс. воронежцев нужно будет иммунизировать за счет средств работодателей, предприятий и местных бюджетов, отмечают в облправительстве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 30 октября по 5 ноября было зарегистрировано 10 139 заразившихся ОРВИ, в том числе 4 742 ребенка. «Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии — риновирусами, аденовирусами, вирусами парагриппа, РС-вирусами и так далее»,— рассказали санитарные врачи.

Алина Морозова

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