ГИБДД ограничила движение на двух свердловских трассах из-за снегопада

ГИБДД ограничила движение на трассах «Серов — Североуральск — Ивдель» и «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» из-за снегопада и ухудшения видимости. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ограничения коснутся пассажирского и грузового транспорта.

Перекрытие на трассе из Серова в Ивдель введено с 1 по 146 км, из Екатеринбурга в Серов — с 323 по 353 км. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий.

Данные меры вынужденные и направлены на сохранение жизни всех участников дорожного процесса, отметили в пресс-службе УГИБДД.

Осадки в ночь с 13 на 14 ноября будут продолжаться в большинстве районов Свердловской области за исключением юго-востока. В северной половине области это осадки в виде снега, в южной - в виде дождя со снегом. К середине дня 14 ноября осадки по области прекратятся, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге»

Виталий Красиков

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