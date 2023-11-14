Суд оставил на чай

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационные жалобы мэрии Сочи и Росимущества на решения нижестоящих инстанций, признавших права собственности на шесть объектов недвижимости за АО «Шапсугский чай». Причиной этого стал пропуск сроков исковой давности. Ранее по иску Генпрокуратуры у чаеводов в пользу государства были изъяты земельные участки. Юристы считают, что если право собственности «Шапсугского чая» на объекты недвижимости устоит в вышестоящих инстанциях, компания сможет оформить в собственность изъятые ранее земельные участки под ними, а со временем наладить новое строительство.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационные жалобы администрации Сочи и территориального управления (ТУ) Росимущества на решения Арбитражного суда Краснодарского края и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, признавших права собственности АО «Шапсугский чай» на объекты недвижимости в Лазаревском районе курорта. В определении суда, опубликованном в арбитражной картотеке, указано, что заявитель пропустил срок исковой давности.

Как следует из материалов дела, спорные объекты недвижимости ранее были предоставлены АО «Шапсугский чай» в постоянное (бессрочное) пользование. Речь идет о двух нежилых зданиях в поселке Шхафит общей площадью 798 кв. м, построенных в 1954 и 1965 годах правопредшественником АО «Шапсугский чай» — совхозом «Лазаревский», а также общежитии (291 кв. м), двух чайных пунктах и навесе для приема чая в ауле Большой Кичмай. Из-за невозможности в административном порядке оформить на них право собственности, предприятие обратилось в суд.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Шапсугский чай» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. Основной вид деятельности — выращивание орехоплодных культур. Выручка компании в 2022 году составила 13,5 млн руб., убыток — 8,3 млн руб.

В июне 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск АО «Шапсугский чай», но администрация Сочи и ТУ Росимущества обжаловали данное решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, который в августе текущего года оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Мэрия курорта посчитала, что в суде не были представлены достаточные доказательства приобретения предприятием имущественных прав в порядке реорганизации совхоза «Лазаревский», а Росимущество требовало, чтобы общество доказало возникновение права собственности на объекты совхоза до 1994 года.

Суд отклонил доводы администрации Сочи и ТУ Росимущества о недоказанности возведения строений до 1994 года, поскольку они опровергаются копиями технических документов совхоза и заключениями кадастрового инженера. Мэрия курорта, согласно решению апелляционного суда, не представила доказательств того, что спорные объекты были созданы в иное время или иными лицами, нежели совхозом «Лазаревский». В то же время указанные сооружения включены в акты оценки при реорганизации акционерного общества закрытого типа в 1994 году, указано в постановлении апелляционной инстанции.

Директор АО «Шапсугский чай» Нальбий Иваноков заявил «Ъ-Кубань», что в настоящее время юристы предприятия готовят жалобу в Верховный суд РФ на решения судов об изъятии земель АО «Шапсугский чай» в пользу государства.

Как ранее писал «Ъ», в 2022 году суды удовлетворили все иски Генпрокуратуры РФ, аннулировав права около 100 сельхозпроизводителей на обрабатываемые сельхозугодья, включая крупные предприятия (АО «Мацеста-чай», АО «Шапсугский чай», АО «Солохаульский чай», ЗАО «Дагомысчай», ферма «Экзархо», ферма «Волино», АО «Краснополянская косметика»), а также права около 300 граждан и субъектов предпринимательской деятельности на арендованные земельные участки.

Партнер практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков считает, что судебное признание права собственности на постройки позволяет истцу устранить риск сноса построек как самовольных, так как ответчики указывали на признаки таковых. Кроме того, судебный спор создает основания для оформления прав на земельные участки под такими постройками, несмотря на то, что ранее они были изъяты.

Тат Гаспарян, Краснодар