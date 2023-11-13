ЦБ предложил ввести правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

Центробанк России предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов для повышения качества предоставления финансовых услуг. Об этом сказано в докладе регулятора для общественных консультаций (.pdf).

«Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках»,— говорится в документе.

В докладе указано, что ЦБ провел опрос среди потребителей об удовлетворенности клиентов процессом оформления кредитов и займов. Недовольны продуктом, согласно результатам исследования, остались 55% опрошенных, которые оформляли онлайн-кредит.

Среди тех опрошенных, которые оформляли онлайн-вклад, количество недовольных составило 64%. Причины неудовлетворенности, как сказано в докладе, связаны с неполнотой информации о вкладе или кредите, оформлении дополнительных услуг или их условий, а также окончательной процентной ставкой.

Петр Бузлаев