Довести клиента до цифры

Цифровизация активно входит во все сферы девелопмента. Помимо практически уже повсеместного использования IT на стадии проектирования и строительства объектов, сегодня цифровизацию все активнее применяют и на стадии взаимодействия с покупателем, и в последующей эксплуатации дома. В чем удобство цифровизации процессов покупки и эксплуатации недвижимости, разбиралась корреспондент Guide Таисия Умарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Современные технологии ждут будущих собственников и после получения ключей, ведь во многих новостройках можно с помощью смартфона управлять всей инфраструктурой квартиры, а также пользоваться вариантами бесконтактного доступа к общим помещениям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Современные технологии ждут будущих собственников и после получения ключей, ведь во многих новостройках можно с помощью смартфона управлять всей инфраструктурой квартиры, а также пользоваться вариантами бесконтактного доступа к общим помещениям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цифровизация девелопмента началась еще в нулевые годы — с постепенного внедрения элементов BIM в строительстве. К началу 2020-х подавляющее большинство крупных девелоперов уже работало с этой системой. После этого настал черед оцифровки отношений с клиентами. Рынок сделок с недвижимостью частично перешел на дистанционный формат работы во время пандемии. Например, один из маркетинговых приемов, который активно использовали девелоперы,— это онлайн-просмотры квартир. Набрали популярность и дистанционные сделки, которые в ситуации ограниченных возможностей помогали девелоперам оставаться на плаву.

Директор по продажам федеральных проектов группы «Самолет» Максим Зорин вспоминает: «Еще совсем недавно ценообразование делали в Excel, в офисах печатали презентации и буклеты, у многих компаний не было колл-центров, а под отдельные проекты делали отдельные сайты». По его словам, серьезные изменения на рынке начали происходить с наступлением пандемии, когда многие компании стали ускоренно уходить в онлайн.

«В нашей компании была принята стратегия по цифровизации. Мы начали с прозрачности, внедрили робота для управления продажами, это сильно упростило работу и повысило эффективность. Сегодня цифровизация в группе "Самолет" охватывает почти все сферы нашей деятельности: затрагивает тендерные площадки, управляющую компанию, договорные отношения, создание финансовой модели. Большинство наших цифровых продуктов — это разработка команды специалистов "Самолет". Это позволяет исключить проблемы при интеграции стороннего программного обеспечения в IT-архитектуру компании»,— рассказывает господин Зорин.

В 2021 году компания предложила клиентам личный кабинет, через который можно изучать проекты, бронировать и покупать квартиры, машино-места и кладовые. «Позже в нем появилась возможность "донастроить" свою квартиру, заказав кухню и меблировку, выбрав разные опции для разных комнат, а затем заказать долгосрочную аренду автомобиля, ДМС, обучение и прочее»,— делится эксперт. По словам господина Зорина, «Самолет» все больше средств вкладывает в IT-разработки, объем инвестиций в эту сферу в этом году составит более 10 млрд рублей.

Эффективнее управлять продажами

Эксперты обращают внимание: цифровые технологии позволяют предугадывать не только глобальные тренды на рынке недвижимости, но и ожидания клиентов, что позволяет девелоперам эффективнее управлять продажами. Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers, говорит: «Сейчас онлайн-сделки в равной степени актуальны и для региональных покупателей, и для местных жителей, поскольку они регистрируются быстрее. На наш взгляд, онлайн-сделки продолжат набирать популярность, особенно в тех проектах, где уже есть определенный стандарт качества, а также в случае повторных покупок».

Цифровая трансформация упростила ряд рабочих процессов в девелопменте и меняет привычки покупателей. Доля онлайн-сделок и цифровых сервисов на рынке недвижимости продолжает непрерывно расти. Многие девелоперы активно внедряют новые цифровые продукты, которые упрощают приобретение недвижимости.

Благодаря повышению уровня безопасности онлайн-процессов на цифровые сервисы переходит все больше клиентов. «Когда в 2020 году мы начали внедрять электронную регистрацию долевого участия, мы получали много вопросов и возражений от клиентов, агентов и госорганов. Сейчас мы электронно регистрируем 99,8% сделок. 0,2% просто не могут электронно зарегистрироваться в силу определенных причин. Сейчас 20% всех сделок проходит полностью дистанционно. Если говорить о межрегиональных сделках, то здесь онлайн-продажи достигают 80–90% вне зависимости от региона»,— приводит данные господин Зорин.

«Цифровизация все глубже входит во все аспекты нашей жизни, в приоритете — скорость и экономия времени, все больше сделок будет проходить с участием электронных сервисов. Сейчас появляются сервисы, которые за разумные деньги и сроки дают возможность внедрения на сайт опций для совершения бесшовных сделок. Начиная от создания личного кабинета и бронирования до электронной регистрации и оформления собственности. Нам важно предоставить клиентам возможность удаленно выбрать и приобрести квартиру, сэкономив время на дорогу, проведя его более продуктивно»,— говорит коммерческий директор ГК «Полис» Дмитрий Макаров.

Синоним скорости

Современные и удобные технологии ждут будущих собственников и после получения ключей, ведь во многих новостройках можно с помощью смартфона управлять всей инфраструктурой квартиры, а также пользоваться вариантами бесконтактного доступа к общим помещениям.

Сейчас цифровизация стала синонимом скорости и удобства в, казалось бы, рутинных и бытовых задачах. Сервисы выступают и как наиболее быстрое решение каждодневных вопросов, и как платформа для коммуникации между жителями, девелопером и работающими в наших районах бизнесами

Госпожа Конвей говорит: «"Умный" девелопмент в Санкт-Петербурге набирает обороты и является естественным эволюционным шагом на пути развивающегося рынка жилья. Цифровизация — один из факторов, доказывающих, что девелопер идет в ногу со временем. "Цифровой" функционал управляющих компаний позволяет жильцам наладить мгновенное взаимодействие со всеми инженерными инфраструктурными службами и сервисами. Это позволяет контролировать безопасность своего жилья и быстро реагировать на форс-мажорные ситуации. Безусловно, с точки зрения b2c цифровизация абсолютно необходима для любого крупного жилого комплекса».

По ее мнению, отчасти цифровизация ЖК является ценообразующим фактором, но в большей степени это влияет и на привлекательность проекта. «"Умные" технологии выделяют проект на фоне рядовых ЖК и подчеркивают особое отношение девелопера к будущему владельцу квартиры»,— указывает она.

Как рассказывает Виталий Коробов, генеральный директор Element Development, в своих проектах компания использует Clever Home — цифровой продукт, полностью реализующий концепцию «умного» многоквартирного дома. «Это обеспечение "завтрашнего" уровня комфорта, безопасности и экономии ресурсов для жителей, в сочетании с простотой настройки "умной" квартиры и универсальностью мобильного приложения жильца»,— подчеркивает он.

Сейчас у многих застройщиков есть мобильное приложение, которое облегчает взаимодействие жителей с управляющей компанией. «Функционал таких продуктов позволяет быстро и удобно оплатить коммунальные услуги, запросить проверку счетчиков. Также через приложение можно сообщить о поломке или аварийной ситуации в жилых помещениях или общественных местах. Можно вызвать специалиста, который поможет решить любые проблемы»,— говорит Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС.

Процесс цифровизации позволяет экономить время и ресурсы не только девелоперам, но и конечному потребителю. Аналитики группы «Самолет» подсчитали, что «умный» жилой комплекс способен сэкономить 88 дней в году, или 220 часов в месяц, своим жителям. А начинать экономить время можно уже на этапе выбора квартиры.

Справиться с большим объемом

Одним из наиболее активных сегментов, внедряющих цифровые сервисы, остаются апарт-отели. Генеральный директор VALO Service Константин Сторожев говорит: «"Умные" технологии упрощают контроль за системами жизнеобеспечения сложных объектов, такими как пожарная безопасность, контроль доступа, видеонаблюдение, автоматизированная защита от протечек, делая его централизованным. Апарт-отель — это арендный объект, обслуживание которого требует повышенного контроля и внимания из-за множества пользователей. Мы заинтересованы, чтобы помещения комплекса не были повреждены и его работа не останавливалась».

Уже сегодня цифровые технологии позволяют инвесторам и гостям апарт-отелей отслеживать важные для себя события онлайн при помощи единого приложения. В дальнейшем искусственный интеллект позволит снять нагрузку с сотрудников на ресепшен: обработку заявок, ответы на типовые вопросы, голосовой маркетплейс.

Господин Сторожев рассказал: «Недавно мы заключили партнерство с двумя крупнейшими цифровыми флагманами страны — "Яндексом" и "Сбером". Экосистема "Яндекс 360" для бизнеса предоставляет множество инструментов для хранения, анализа и обработки данных, позволяющих оптимизировать рабочие процессы и снижать затраты на техническое обслуживание. В новых корпусах установлены цифровые решения от SberDevices — телевизоры Sber c виртуальными ассистентами "Салют" и личным кабинетом пользователя. Технология "телесмотрения" позволяет осуществлять голосовое управление ТВ, показывать персональные предложения и акции для гостя, бронировать конференц-залы и столы в ресторане, заказывать и оплачивать услуги апарт-отеля».

Владимир Ревенков, директор направления «Девелопмент» Hansa Group, добавляет: «Сервисы по управлению недвижимостью — перспективное направление, особенно в сегменте апартаментов. Основная их задача — ведение базы данных клиентов, оптимизация загрузки юнитов и оперативное управление: ремонт, клининг и так далее. Как правило, инвесторы, которые вкладываются в апартаменты, также имеют доступ к сервису, видят основные метрики и итоговую прибыль».

Стоимость внедрения зависит от функционала приложения и вида платформ, которые используются при разработке. «Например, стоимость MVP с базовым набором функций начинается, как правило, от 1–2 млн рублей, но экономический эффект в долгосрочной перспективе гораздо выше»,— заключает эксперт.