«Российский бизнес уходит в облака»

Почти два года прошло с момента, когда западные вендоры массово покинули российский рынок. Сегодня импортозамещение ПО — актуальная потребность бизнеса. Спрос на замену иностранных решений отечественными без потери в качестве растет. Чем российские разработчики готовы ответить на глобальный запрос рынка и какие продукты могут стать достойной заменой западным, рассказал исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» Роман Дзвинко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Аксентьева Фото: Александра Аксентьева

GUIDE: С какими запросами в сфере замещения иностранного софта чаще всего сегодня работают российские вендоры?

РОМАН ДЗВИНКО: После ухода западных поставщиков ПО компании действительно активно ищут замену иностранным IT-продуктам у российских вендоров. Активный спрос на российский софт отмечен среди предприятий как госсектора, так и коммерческих. Только в нашей компании за минувший год количество заказов от последних вырос на 20%, хотя мы как системообразующее предприятие в основном работаем с государственными заказчиками.

Отмечу, что какое-то время еще были некоторые возможности для обхода санкций, покупки или продления лицензий на иностранное ПО. Но эти механизмы стали недоступны нынешней осенью. Более того, зарубежные вендоры массово отзывают ранее приобретенные лицензии, тем самым подвергая риску всю действующую инфраструктуру предприятий, которая была практически полностью основана на западном софте. Это, безусловно, стало дополнительным драйвером спроса на отечественные решения.

Круг поиска широк: это специализированная разработка ПО и «коробочные» решения. Основной спрос связан с замещением таких зарубежных продуктов и сервисов, как системы управления проектами, инструменты бизнес-аналитики, No-code-платформы и другое.

G: Какие IT-решения наиболее востребованы?

Р. Д.: Как никогда ранее сейчас у российского малого и среднего бизнеса востребованы облачные решения. В отличие от Enterprise-решений заказной разработки, облачные технологии не требуют большого количества ресурсов, они разворачиваются на серверах вендора, что позволяет сэкономить на приобретении дорогостоящего оборудования.

Именно поэтому уже сегодня 55% российских компаний используют облака для размещения своих IT-систем. Исследователи рынка прогнозируют, что к 2025 году не менее 85% предприятий могут перейти на SaaS-технологии (Software as a Service).

Мы наблюдаем рост спроса на импортозамещение облачных сервисов. Однако существующие на российском рынке облака не отвечают требованиям по полноте функционала и возможностям настройки, как, например, в ушедших Jira, Power BI и подобных сервисах.

G: Появились ли отечественные решения в сфере облачных технологий, которые в обозримой перспективе смогут соответствовать этим требованиям?

Р. Д.: В последнее время мы все чаще получаем заявки на замену иностранных «облаков», хотя наша основная специализация — Enterprise-решения.

Отвечая на запрос клиентов, в ближайшее время мы планируем запустить собственный облачный продукт — Visary Cloud. Он будет сочетать в себе не только все преимущества облачных технологий, но и полный функционал промышленных версий модулей в понятном для бизнес-пользователя виде. В облаке будет предусмотрено использование low-code и no-code-технологий, которые позволяют кастомизировать систему под специфику заказчика, без привлечения разработчиков.

Ключевая идея проекта в том, чтобы перенести зрелые, технологичные и апробированные решения в доступный и удобный облачный формат, а также обеспечить бесшовный путь клиента для решения бизнес-задач различного спектра.

В первую очередь в облачном формате будут доступны модули системы электронного документооборота (СЭД), бизнес-аналитики (BI), BPM, а также модули управления проектами — Project и Tracker. Компоненты будут узкоинтегрированы между собой, что позволит вести все бизнес-процессы в едином пространстве. В дальнейшем мы намерены расширить функциональность облачного решения и перенести в него модули CMS, CRM, а также вывести ряд сервисов для профессиональных пользователей, например, мощный конструктор бизнес-процессов (workflow) с широкими возможностями опций для моделирования и автоматизации задач любой сложности. Таким образом, заказчики получат доступ к полному набору инструментов для эффективного управления бизнес-процессами быстрее, за меньшую в сравнении с западными решениями стоимость, и что немаловажно — без санкционных рисков.

G: На чем вы основываетесь, когда принимаете решение о выпуске на рынок продуктов в качестве импортозамещающих?

Р. Д.: Когда 80% рынка занимали иностранные гиганты, отечественные производители стремились отобрать кусок рынка посредством их замещения. Для этого требовалось оценить лучшие образцы на рынке, сопоставить их с требованиями нашего пользователя и на этой базе создать новое решение.

Этими принципами мы руководствуемся в нашей работе. Основываясь на западных методологиях, мы разрабатываем продукты с тем же функционалом, но адаптируем их под отечественную специфику. В результате заказчик получает продукт, превосходящий западные аналоги по качеству, эргономике, инструментарию и многим другим факторам.

Сегодня в портфеле компании более 20 инновационных решений, которые охватывают широкий спектр отраслей — начиная от систем бизнес-аналитики и управления бизнес-процессами и заканчивая автоматизацией строительной сферы и управлением проектами.

Недавно мы выпустили собственный аналог Jira — Visary Tracker. Решение ничем не уступает по функционалу австралийскому продукту, оно сочетает в себе передовые возможности и интуитивно понятный интерфейс, что делает его востребованным инструментом для эффективного управления проектами.

G: Как повлияли на развитие вашей компании технологии искусственного интеллекта, которые сегодня стали мировым трендом? Есть ли собственные разработки в этой сфере?

Р. Д.: Действительно, появление общедоступных технологий ИИ — не просто эволюция, это настоящая революция, сопоставимая по масштабам влияния с промышленной революцией в XVIII веке. Эти технологии не только демократизируют доступ к сложным алгоритмам ИИ, но и переворачивают существующие представления ежедневной работе.

Теперь любая компания, независимо от своего размера или бюджета, может использовать технологии искусственного интеллекта для автоматизации и оптимизации своих процессов. Это значит, что даже малые предприятия могут успешно конкурировать с крупными игроками, повысив свою эффективность за счет нейросетей в десятки раз.

Важно осознать, что компании, которые не смогут адаптироваться и использовать технологии ИИ, буквально рискуют своим дальнейшим существованием. Но те, кто готов воспользоваться ими, получат неоспоримое преимущество и станут драйверами развития рынка.

Для нас решения в сфере искусственного интеллекта не в новинку — компания с 2010 года их внедряет. Мы начинали с ряда проектов для Общероссийского народного фронта и других крупных заказчиков. Настоящий прорыв в развитии инструментов ИИ произошел в рамках закрытых военных проектов и создания CV-платформы для работы с аэрокосмическими изображениями местности.

С появлением новых возможностей нейросетей заказчики стали все более заинтересованы в их внедрении в свои системы. Сейчас технологии ИИ внедряются практически в каждый реализуемый нами проект. Недавно мы представили первую в России No-code-платформу по работе с нейросетями — Visary AI. No-code-компонент позволяет самостоятельно создавать, обучать и тестировать нейронные сети без участия разработчиков. Платформу уже апробировали в рамках нескольких масштабных проектов. Среди них можно отметить систему обработки естественного языка (NPL) для создания поисковых систем и системы текстовой аналитики для «Газпрома».

G: На ваш взгляд, искусственный интеллект способен критически изменить рынок труда?

Р. Д.: Конечно. Развитие технологий искусственного интеллекта не просто меняет подход к работе с ИИ, оно радикально перестраивает весь IT-рынок. В данный момент мы наблюдаем глобальную трансформацию рынка труда: специалисты из разных областей становятся гораздо более продуктивными, выполняя задачи кратно быстрее и эффективнее. Однако вместе с этим требования к специалистам также растут, и если раньше разработчик, только научившись писать код, уже мог быть востребованным кадром, то на сегодняшний день ему необходимо обладать релевантными навыками работы с нейросетями.

В нашей компании мы внимательно следим за этой тенденцией и стремимся оставаться на переднем крае технологического развития даже в рамках внутренних корпоративных процессов. Например, мы разработали собственный чат-бот Visary Assistant. Это российская альтернатива ChatGPT. Он помогает нам оптимизировать работу практически во всех отделах: разработка, аналитика, дизайн. Искусственный интеллект за небольшой промежуток времени прочно вошел в нашу жизнь. Кроме того, мы активно формируем команду экспертов в области искусственного интеллекта, чтобы быть готовыми к новым вызовам и обеспечить нашим клиентам передовые решения.

Ольга Головина