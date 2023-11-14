Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Закон сохранения клерков

Колонка редактора

Все отрасли бизнеса, работающие в сегменте b2c, последние три года движутся в направлении минимизации контактов с клиентом. Началось все с пандемии, а затем, войдя во вкус, многие компании поняли, что сокращение времени на общение с клиентом позволяет значительно экономить и на персонале, и на лишней работе. Ведь большинство обращений касается каких-то стандартных вопросов, которые, как оказалось, в большинстве случаев способен решить искусственный интеллект.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впрочем, у такой цифровизации есть и свои минусы, которые ударяют по другим сферам экономики. Сокращение персонала приводит к уменьшению арендуемых площадей, а значит, бьет по рынку недвижимости. Который, как известно, локомотив всей экономики.

Здесь, правда, работает другой закон: армия клерков, как и армия чиновников, при любых трансформациях становится только больше, а потому, когда, скажем, банки и страховые компании сокращают подразделения, взаимодействующие с клиентами, у них штат все равно растет — за счет расширения численности других отделов.

У цифровизации есть и другой минус: если люди относительно молодые осваивают все новые сервисы достаточно легко, то более пожилая часть потребителей к цифровизации относится настороженно, предпочитая взаимодействие с живыми людьми. И именно эта часть клиентов, как правило, наиболее обеспечена, в отличие от молодежи, а значит, пренебрегать ею никак нельзя. Для более полного вовлечения в процесс более возрастной категории клиентов компаниям стоит больше уделять внимания цифровой грамотности потребителей. А для этого необходимо расширить персонал, который бы за это отвечал. Глядишь, и проблема с пустующими офисами будет решена.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Цифровая экономика»

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...