Жителя Сириуса задержали за посты с угрозами и фото страйкбольной гранаты

Полицейские выявили в соцсетях страницу жителя Сириуса, который размещал видео- и фотоматериалы, содержащие информацию об угрозе совершения насильственных действий в местах массового пребывания людей. Как сообщает пресс-служба полиции федеральной территории, молодой человек демонстрировал предмет, похожий на гранату.

Сотрудники полиции и ФСБ по Краснодарскому краю задержали 20-летнего автора постов. Предварительно установлено, что предмет, находившийся на видеоролике в руках у молодого человека, является страйкбольной гранатой. Ее направили на экспертизу.

Адлерский районный суд арестовал молодого человека на десять суток. В отношении задержанного проводится дальнейшая процессуальная проверка.

Татьяна Ручкина

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