Правительство поддержало ограничения на использование телефонов на уроках

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала внесенную в Госдуму инициативу о правилах использования школьниками телефонов во время учебных занятий. Проект отзыва правительственной комиссии приводит ТАСС. Проект закона рассмотрят в Госдуме на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Казакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ольга Казакова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Госдуму 27 октября, разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета по просвещению Ольгой Казаковой. В рамках инициативы предлагается запретить использование телефонов во время уроков. Исключения составляют ситуации, связанные с рисками жизни и здоровья, а также случаи, «предусмотренные образовательной программой».

Комиссия правительства посчитала, что предложенный законопроект способствует «укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности».

«Как это будет в деталях — в школах решат сами. Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами»,— пояснила Ольга Казакова на заседании Совета Госдумы (цитата по «РИА Новости»). Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что родители останутся на связи с детьми, но использовать телефон на уроках можно будет только с разрешения учителя.

Согласно проекту закона, педагоги также смогут обращаться в органы управления образовательной организации, если ученики нарушают или ущемляют их права. В таком случае в отношении ученика могут применить «дисциплинарное взыскание». Меры, предложенные в проекте, направлены, в частности, на «усиление главенствующей роли педагога в процессе обучения».

Лусине Баласян