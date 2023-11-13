В Нижнем Новгороде изменили схему движения по Комсомольскому шоссе

После капитального ремонта изменена схема движения по Комсомольскому шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации города. Поданным мэрии, чтобы сделать левый поворот на улицу Дачную и Украинскую безопасным, на светофорах установили дополнительные поворотные секции и ввели дополнительный режим работы светофора.

В департаменте говорят, что эти изменения позволили убрать лишние конфликтные точки на перекрестке и снизить количество заторов на выездах из поселков Дачного и Володарского.

Также на перекрестке Комсомольского шоссе с Шлиссельбургской улицой выделили отдельную полосу для поворота налево с обеих сторон шоссе.

Андрей Репин