Экс-полицейскому из Майкопа, осужденному за взятку, хотят ужесточить наказание

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Адыгеи направила на новое рассмотрение в Майкопский городской суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, осужденному условно за взятку правоохранителю хотят ужесточить наказание.

Майкопский городской суд установил, что с сентября 2017 года по июнь 2021 года участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Майкопу получил от работника местного ритуального агентства более 17 тыс. руб. Взамен полицейский предоставил персональные данные девяти умерших, чтобы агентство заключило с их родственниками договоры на оказание ритуальных услуг.

Суд приговорил подсудимого к условному лишению свободы на три года. Но прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания и процессуальными нарушениями. По представлению прокуратуры Майкопа осужденный уволен из органов внутренних дел.

Татьяна Ручкина

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