Тамбовский суд вынес приговор иностранцу за попытку сбыта 5 кг наркотиков

Жердевский райсуд Тамбовской области вынес приговор гражданину Египта, обвиняемому в покушении на особо крупный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Имя осужденного не раскрывается. Из данных суда следует, что речь идет о Махмуде Абдельрахмане Осаме Мохамеде.

Суд установил, что «не позднее» 15 октября 2022 года иностранец «покушался на сбыт» 4,98 кг наркотика «группой лиц по предварительному сговору». В суде он свою вину не признал. Приговор в силу не вступил.

Олег Мухин

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