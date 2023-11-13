Прокуратура предписала усилить подготовку Ярославля к зиме

Председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин получил предписание прокуратуры по поводу изменений в бюджете города в части содержания дорог зимой. Об этом рассказал господин Калинин на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«В пятницу получаю предписание прокуратуры по поводу наших изменений в бюджет. Я вижу, что сейчас за 9 месяцев вы серьезные средства опять выделяете нашему «Горзеленхозстрою». Это все, конечно, направлено на то, что мы готовимся к зимней уборке города. И вот прокуратура в очередной раз обращает наше внимание на численность, заработную плату и количество машин, которые необходимо увеличить нам для того, чтобы в январе месяце мы были полностью обеспечены»,— сказал Сергей Калинин.

Он отметил, что при рассмотрении проекта бюджета пожелания прокуратуры необходимо учесть. Директор департамента финансов Андрей Данц пояснил, что на содержание дорог зимой в этом году направят больше средств, чем в прошлом.

«К рассмотрению проекта бюджета мы дадим информацию. Я знаю, что в проекте бюджета есть рост средств, направляемых на содержание улично-дорожной сети. Постараемся прокуратуре прокомментировать о нашей положительной динамике»,— сказал господин Данц.

Алла Чижова