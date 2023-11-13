Житель Новочеркасска получил срок за посредничество в передаче взятки за военный билет

Ростовский областной суд назначил жителю Новочеркасска Юрию Грушковскому, обвиняемому в посредничестве при передачи взятки, три года колонии со штрафом в размере 1,25 млн руб. Об этом сказано в апелляционном определении, опубликованном на сайте суда.

По версии следствия, Юрий Грушковский пообещал знакомому решить вопрос с получением военного билета с категорией годности, исключающей фактическое прохождение службы. Знакомый передал Грушковскому 250 тыс. руб., которые он должен был отнести неким должностным лицам.

В отношении Грушковского возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Новочеркасский городской суд Ростовской области приговорил его к условному сроку, однако прокуратура обжаловала решение в облсуде и он ужесточил наказание.

Кристина Федичкина