Английский умеет ждать

Россия подтвердила статус страны со средним знанием английского языка — такие результаты показало исследование EF Education First. В нем приняли участие 2,2 млн человек из 113 стран — и Россия оказалась на 41-м месте. Авторы исследования отмечают, что в прошлые годы страна показывала схожие результаты — а значит, россиянам важно знание английского несмотря на «поворот на Восток». При этом внутри страны лучшие результаты показали жители Челябинска и Новосибирска, а вот Москва оказалась лишь на четвертом месте.



Компания EF Education First провела ежегодное исследование уровня владения английским языком. Специалисты изучили результаты 2,2 млн человек, которые в 2023 году прошли бесплатный онлайн-тест на знание языка EF Standard English Test. Опираясь на их оценки и данные о гражданстве, компания ранжировала 113 стран мира по пяти уровням владения языком: очень высокий, высокий, средний, низкий и очень низкий. Впрочем, специалисты EF Education First подчеркивают, что участники тестирования сами решили проверить свои знания, поэтому нельзя гарантировать репрезентативность выборки.

Впервые EF Education First провела такое исследование в 2011 году — и тогда Россия заняла 32-е место из 44 стран. В 2020 году — 41-е место из 100, в 2021 году была на 51-м месте из 112, а в 2022 году оказалась на 40-м месте из 111. Теперь же Россия заняла 41-е место из 113, разделив его с Боливией. Таким образом, РФ осталась в группе стран со средним уровнем владения английским языком. Как и в прошлом году, Россию слегка опередил Уругвай (39-е место), а следом за ней встали Куба и Франция (43-е место). Среди лидеров этой же группы — Гондурас, Грузия, Белоруссия и Гана. Добавим, что первые три места в общем рейтинге заняли Нидерланды, Сингапур и Австрия.

«Несмотря на существенный, наблюдаемый всеми нами разворот на Восток, английский был и остается главным языком международного общения,— говорит директор EF Education First в России Дмитрий Федоров.— Итоги исследования подтверждают заинтересованность россиян в изучении английского». Он отмечает, что Россия сохраняет свои позиции в группе стран со средним знанием английского — и при этом не показывает падения в общем рейтинге.

Результаты теста показали: в России лучше всего знают английский язык в крупных городах. Интересно, что на первом месте «внутреннего» рейтинга оказался Челябинск. На втором месте — Новосибирск, за ним следует Санкт-Петербург. Москва оказалась на четвертом месте, а замкнул пятерку Екатеринбург. В «региональном» рейтинге лучшие показатели продемонстрировала Новосибирская область; еще в топ-5 оказались Приморский край, Свердловская область, Калужская область и Республика Татарстан. Хуже остальных владеют английским жители Чечни, Ямало-Ненецкого автономного округа, Марий Эл, Самарской области и Республики Башкортостан.

Согласно результатам исследования, к 2023 году в России выровнялся уровень владения английским языком среди мужчин и женщин. В то же время практически все возрастные группы россиян показали небольшое падение уровня владения английским в сравнении с 2022 годом. Исключение — россияне от 18 до 20 лет.

«Категория 18–20 лет чаще всего имеет уровень владения английским языком B1 после окончания школы и вуза. Кроме того, среднестатистический совершеннолетний человек в России, который только окончил школу, знает английский лучше, чем тот же 18-летний в другой стране»,— подчеркнули аналитики.

Коммерческий директор в онлайн-школе английского Skillbox Святослав Морозов не готов дать однозначную оценку уровню знания английского языка среди россиян: «Все зависит от выборки, целей изучения, прошлого бэкграунда ученика и его личной мотивации. Можно отметить, что все больше пользователей приходят за изучением деловой лексики, связанной с рабочими процессами в сфере IT и digital. Из этой тенденции следует, что базовые и продвинутые навыки в английском уже освоены — теперь все больше людей фокусируется на изучении профессиональной лексики и грамматики».

Руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы английского Skyeng Марина Евстратова рассказала “Ъ”, что интерес россиян к изучению английского языка продолжает расти: «Все больше хотят учиться чему-то конкретному, что также вписывается в тренд на персонализацию, но детализирует его. В ситуации неопределенности на первый план выходит попытка подготовиться к форс-мажорным обстоятельствам: переезд, командировки, внеплановая смена работы».

Эмилия Габдуллина