Руководителем нижегородского управления Росгвардии назначен Вадим Медведев

Полковник полиции Вадим Медведев представлен личному составу в качестве руководителя управления Росгвардии по Нижегородской области. По данным пресс-службы управления, ранее он занимал пост заместителя начальника главного управления Росгвардии по Москве — начальника Центра лицензионно-разрешительной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Росгвардии по Нижегородской области Фото: управление Росгвардии по Нижегородской области

Представляя Вадима Медведва, командующий Приволжским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Просяник отметил его заслуги в решении самых сложных задач и опыт работы на руководящих должностях.

«Уверен, что его многолетний опыт даст новые возможности личному составу и продолжит поддерживать на высоком профессиональном уровне служебно-боевую деятельность территориального управления Росгвардии»,— отметил господин Просяник.

Полковник полиции Вадим Медведев родился 22 мая 1972 года в Москве. С 1994 года несет службу в полиции. Имеет государственные и ведомственные награды.

Андрей Репин