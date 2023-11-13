Кассиршу банка в Казани осудили за присвоение 14 млн рублей

Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор 46-летней заведующей кассы одного из банков. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следствие полагает, что с марта по июнь 2016 года осужденная использовала свое служебное положение и похитила из кассы вверенные ей деньги. Затем, как установил суд, она присвоила все средства и перестала выходить на работу.

Против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Суд дал ей четыре года колонии общего режима.

"Ъ-Казань"