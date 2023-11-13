Кассиршу банка в Казани осудили за присвоение 14 млн рублей
Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор 46-летней заведующей кассы одного из банков. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Следствие полагает, что с марта по июнь 2016 года осужденная использовала свое служебное положение и похитила из кассы вверенные ей деньги. Затем, как установил суд, она присвоила все средства и перестала выходить на работу.
Против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Суд дал ей четыре года колонии общего режима.