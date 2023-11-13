С 1 декабря стоимость проезда в липецком Ельце вырастет на 3 рубля

В липецком Ельце с 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте вырастет на 3 руб. для всех категорий пассажиров. Об этом сообщили в администрации городского округа.

При оплате наличными стоимость проезда увеличится с 28 до 31 руб., транспортной или банковской картой — с 23 до 26 руб. Льготники смогут проехать в общественном транспорте за 14,5 руб. (ранее — за 11,5 руб.), используя транспортную карту или банковскую карту российской платежной системы «Мир».

Последнее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Ельца производилось 1 декабря 2022 года. 10 декабря прошлого года цена выросла и в Воронеже: там стоимость проезда в общественном транспорте составляет 28 руб. при оплате наличными и 26 руб. при расчете картой.

Как воронежские перевозчики добивались повышения стоимости проезда — в материале «Ъ-Черноземье» «Проезду поднимают экономику».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте